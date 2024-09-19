盤後速報 - 永豐ESG低碳高息(00930)次交易(20)日除息0.43元，參考價18.63元

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〈央行理監事會〉楊金龍出重拳打房！房貸成數全台都降、有房者寬限期也沒了

〈央行理監事會〉利率連2凍如預期 再升準1碼、擴大打房

〈焦點股〉Fed降息2碼！殖利率反彈 債券ETF價跌放量

金管會怒了！中信金案「緩議就是不同意」 不允許擾動市場

〈央行理監事會〉打房力道史上最重 楊金龍挑明了說「給炒房客一個 lesson」