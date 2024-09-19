search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 雙喜(5516)下週(9月26日)除權息0.5元，預估參考價18.83元

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 17:05


雙喜(5516-TW)下週(9月26日)將進行除權息交易，其中每股配發現金股利0.2元，股票股利0.3元，合計股利0.5元。

以今日(9月19日)收盤價19.60元計算，預估參考價為18.83元，權息值合計為0.77元，股息殖利率1.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

雙喜(5516-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為營造業。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲2.33%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/26 19.60 0.2 1.02% 0.3
2023/09/15 32.3 0.5 1.55% 1.0
2022/09/14 19.55 0.5 2.56% 1.0
2021/11/02 15.6 0.2 1.28% 0.8
2020/11/24 14.65 0.3 2.05% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22042.691.68%
雙喜19.60.26%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿11.82
加權指數法興(售) 槓桿5.51

延伸閱讀


Empty