〈央行理監事會〉利率連2凍如預期 再升準1碼、擴大打房

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-19 16:46

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中央銀行今 (13) 日召開第三季理監事會議，維持政策利率不變，重貼現率、擔保放款融通利率和短期融通利率分別為 2%、2.375% 和 4.25%，符合市場多數預期，但再度調升新台幣存款準備率 0.25 個百分點 (調升 1 碼)，並再度調整選擇性信用管制措施，將打房措施進一步收緊。

對於主要用來判斷利率政策的通膨指標，央行預估，今年 CPI 年增率為 2.16%，核心 CPI 則為 1.94%；央行同時也上修今年我國經濟成長率 (GDP) 至 3.82%，高於 6 月預測值 3.77%。

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美國聯準會 (Fed) 甫公布聯邦基金利率下調 50 個基點至 4.75-5.00%，亦即一口氣降息 2 碼，為 2020 年 3 月來首次降息，市場解讀為開啟降息週期。