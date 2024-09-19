〈焦點股〉Fed降息2碼！殖利率反彈 債券ETF價跌放量

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-19 11:40

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美國確定降息 2 碼後，之前提前反應的債券殖利率反彈拉升，因此，可看到國泰 20 年美債 (00687B-TW)、元大投資級公司債 (00720B-TW)、國泰投資級公司債 (00725B-TW)、富邦 A 級公司債 (00746B-TW) 等多檔債券 ETF 今 (19) 日價格面臨回檔修正壓力，但同時吸引許多之前等降息的投資人，剛好進場撿便宜，帶動成交量放大。

聯準會 9 月利率會議宣布降息 2 碼，惟主席鮑爾於會後記者會上表示，勿將每次降息 2 碼視為新常態，美國股、債市應聲翻黑，最新的基準利率來到 4.75~5.0%，美股四大指數周三收跌，而台股周四逆勢走揚，漲幅逐漸擴大。

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觀察熱門債券 ETF 今天交易情形，截至午盤前，00687B 成交量已超過 10 萬張，元大美債 20 年 (00679B-TW)、群益 ESG 投等債 20+(00937B-TW) 亦有 8 萬張之多，交投相當熱絡。

國泰 20 年美債經理人江宇騰表示，觀察市場數據，過去 4 週合計資金淨流入成熟市場債券基金合計規模達 629.8 億美元，顯示降息前投資人配置債市資產態勢明確，本次會議下調 2024 年底及 2025 年底利率預期中位數至 4.4% 及 3.4%，隱含今年底前將再降息 2 碼、明年全年有望再降息 4 碼，債市迎來大利多。

江宇騰說明，之前市場早已提前反應降息預期，美債 10 年期殖利率一度跌到低於 3.65%，現在終於確認降息碼數，殖利率會逐漸靠攏基本利率，才會看到殖利率上揚，因為殖利率和債券價格是反向的關係，今天多檔債券 ETF 價格跌落，但長線來看，降息有利債市表現，此時才剛開始降息，仍適合進場布局。

法人指出，美國經濟陷入衰退可能性低，信用風險有望維持在相對低位，投資債市除了享有高於均值的債息收益以外，在聯準會持續降息的過程中，未來資本利得空間亦值得期待。