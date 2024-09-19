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鉅亨速報

盤後速報 - 泰銘(9927)下週(9月26日)除息5.15元，預估參考價72.05元

鉅亨網新聞中心 2024-09-19 17:05


泰銘(9927-TW)下週(9月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.15元。

以今日(9月19日)收盤價77.20元計算，預估參考價為72.05元，息值合計為5.15元，股息殖利率6.67%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

泰銘(9927-TW)所屬產業為其他業，主要業務為鉛錠、鉛合金錠、紅丹粉、黃丹粉、氧化鉛等製造加工買賣。前各項有關國內外產品代理經銷報價、投標業務及進出口貿易業務。一般及事業廢棄物清除、回收處理業務。近5日股價上漲2.52%，集中市場加權指數上漲3.08%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/09/26 77.20 5.15 6.67% 0.0
2023/09/26 59.4 4.0 6.73% 0.0
2022/09/06 41.8 4.5 10.77% 0.0
2021/08/25 34.8 1.0 2.87% 0.0
2020/08/25 29.9 2.0 6.69% 0.0

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