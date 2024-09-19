金管會怒了！中信金案「緩議就是不同意」 不允許擾動市場

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-19 17:57

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金管會今天舉行例行記者會，中信金 9/17 重訊回應將盡快重新修訂計劃，再送董事會核定，對此，童政彰表示，金管會副主委邱淑貞 9/16 已經清楚向外界說明，緩議就是反對，這是主管機關對於受高度監理機構寄予共同維護市場秩序的期待。

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童政彰說，在這個當下，監理機關無法容許金融機構有任何擾動市場秩序的行為，不要輕忽主管機關維護市場秩序的決心，也要請金融機構經營階層要去思考，任何訊息的發布、重大決策，一定要注意到自己的忠實義務，以及過去以來主管機關疾呼重視 4 個利害關係人，是我們一致的立場。

至於新光金正反雙方正在徵求委託書，童政彰說明，這是目前市場運作的狀況，但金管會一再表明，絕對不允許違反資本市場相關規定的行為，有請證交所、集保注意，絕對不允許踩到法律紅線。

證期局主秘尚光琪表示，依照公開發行公司出席股東會委託書的規則，有明訂禁止價購委託書，這是違法行為，如果發現類似情形，事證明確，將可處以罰鍰，另外，可就代理表決權不予計算，亦可限制 1 年內不得擔任徵求人，或辦理代為處理徵求事務。

媒體關注，中信金是否無法二度送件申請公開收購新光金？童政彰表示，在這個當下，市場的秩序是金管會最重要的一個考量點，不應該在這樣的一個情況之下，有任何的擾動市場秩序的行為，並重申金管會態度堅定，那就是不同意。

新光金股臨會前夕，大股東之間頻頻隔空叫陣，外界好奇，這屬於股東意見表達的權益，還是會踩到金管會維護市場秩序的紅線？童政彰強調，維護金融市場秩序本身並不是一個很抽象的概念，是在於如何去落實在市場上所從事行為的一個評價及看法。

童政彰說，大家都知道金融機構底下包括銀行、保險或證券業等，都是受到高度監理，以及社會大眾所高度期待跟信賴的機構，所以相關行為、作為，在做決定之前都必須要去慎思，是不是會影響到整個社會大眾、客戶、員工和股東，怎樣去評價你的行為，然後才去做出最妥適的決策跟反應。

金管會也一再強調，這些行為不是說我們可以打勾或是打叉的，而去做相關的認可，這本來就是一個金融家在做任何決策或行為的時候，有沒有去思考到整個社會怎麼樣去評價你這樣的行為，從這樣子去反思之後，才去做妥適的回應，這也代表了我們監理機關及社會大眾對金融機構的高度期待。