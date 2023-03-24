〈房產〉房價、利率、貸款期數飆新高 房仲：房市進入新三高年代

全台房價去 (2022) 年已經來到新高，購屋人為了追趕房價，一方面使用 30 年期房貸去扛一間房子，一方面低利環境也幫助民眾增加房價負擔能力，不過去年以來央行利率連 5 升，房貸利率的地板價也站上 2%，國內房市已經進入「房價、利率、貸款期數新高」的新三高年代。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波全球央行的資金由寬鬆趨於緊縮，對於不動產等資產較為不利，國內央行也定調資金從寬鬆趨於緊縮，從去年起連續五次的溫和升息過後，房貸利率將創下 14 年以來新高，上一次五大銀新承做房貸利率 2% 以上已經是 2009 年 1 月金融海嘯後的年代，加上房價飆漲民眾為了扛房價越貸越多，一年多時間房貸利率就調升了 0.75%，房貸族的負擔有感增加，政府甚至還提出中產以下自用住宅貸款戶支持方案。

根據聯徵中心 2022 年第四季的資料顯示，國人第四季申請房貸的平均鑑估值，已經達到歷史新高的 1225.4 萬元，平均房貸金額達 885.3 萬元，都創下歷史新高，為了負擔高房價，30 年期房貸甚至成為主流，根據不動產資訊平台資料顯示，去年第三季新增購置住宅貸款平均貸款期數，也寫下歷史新高的 291 個月，購屋人的財務槓桿也逐漸擴增到極限。

在台灣 5 度升息前房貸利率地板價為 1.31%，以貸款 1000 萬元、30 年本息攤試算，每月房貸金額 3 萬 3608 元，5 度升息後，房貸利率地板價升至 2.06％，每月貸款金額增加到 3 萬 7263 元，每月房貸增加 3655 元，一年要多出約 4.4 萬元房貸支出，幾乎吃掉了一個上班族一個月薪水。

曾敬德表示，原本市場預期升升不息這一季有可能告一段落，但央行出乎意料升息半碼，市場難免會有「升不見底」的疑慮，過去央行總裁也曾提醒利率不會永遠維持在低檔，當房市在修正下行階段的升息，恐怕會讓購屋人更為謹慎小心。