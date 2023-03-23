〈房產〉捷運聯開住宅供給量將大增 蛋黃區每坪開超過200萬元

大台北及台中將隨捷運的多線開發而有大量的聯開宅推出，根據市調機構統計，北台灣歷年推出的捷運聯開案中，以信義安和站聯開案「首泰信義」開價最高，平均開價每坪 250 萬元，產品規劃 90-188 坪的大坪數單位，意味單戶總價 2.2 億元起，也是台灣史上第一個開價超過每坪 200 萬元的捷運聯開案。

住展企研室經理成采錡表示，《平均地權條例》修正案上路在即，產品規劃是否符合一般自住需求，為業者推案評估指標。市面上各類產品中，可自住、好出租、適置產的中小坪數捷運聯開宅，因成交價、租金行情較高，優勢明顯，推出往往受到市場高度關注，但因捷運聯開案量體龐大且多採先建後售模式，從規劃到完工推出時間較長，多年來北台灣捷運聯開宅的推案量偏低。

根據住展統計，北台灣近 8 年有 8 個捷運聯開案進場銷售，期間以 2019 年間新案較多，當年推案量一口氣攀升至 165 億元，其次為 2015 年，全年推 案量 73 億元。

至於未來供給，目前線上有三重站捷運聯開案籌備中。而根據台北市政府資料，中正紀念堂站、廈安站、加蚋站、中和站、連城錦和站及金城機廠暨莒光站等捷運萬大線土地開發案，有機會在今年陸續釋出。各案件中，以中正紀念堂站開發案周邊新建案開價最高，近年進場建案有「富享榮華」，平均開價每坪 175 萬元。

相較之下，位於相對低價區的廈安站開發案更具看點，該基地鄰南機場夜市，卻也近植物園生活圈，未來廈安站住宅大樓開價是否向植物園站靠攏，值得關注。

除萬大線之外，環狀線、三鶯線也有多個捷運開發案陸續公告招商，其中規模最大者，為十四張站暨南機廠捷運開發案，基地面積約 4.3 萬坪，預估投資額達 520 億元。由於此開發案鄰央北重劃區，周邊新建案行情已來到 65 萬至 80 萬元間。

至於興建中的三鶯線，成采錡表示，捷運行經的三峽、鶯歌，去年房價年漲幅皆在北台灣前十名，卻也都存在購屋熱區新供給量較少的問題，捷運開發案開花結果，將能為當地房市提供成長動能。