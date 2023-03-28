小摩策略師：銀行業危機和經濟面臨衰退下 投資人應維持防禦布局

摩根大通 (JPMorgan) 策略師 Marko Kolanovic 表示，在銀行業危機帶來的不確定性加劇和美經濟衰退可能性上升的情況下，美股投資人應採取防禦性的投資配置。

Kolanovic 週一 (27 日) 在給客戶的一份報告中警告表示，對金融穩定性的擔憂和經濟預測下調，預計將在未來幾個月進一步削弱市場情緒。

Kolanovic 說，更高的不確定性將推升資產的風險溢價，並增加投資人對預防性儲蓄的需求。同時，市場對美國經濟的預期，仍將在一段時間內持續下調。

他建議投資人維持防禦性的布局，看淡今年股市漲勢，因為經濟衰退目前尚未完全反映在股市上，並重「第一季可能就是今年股市高點」的觀點。

Kolanovic 先前就曾說，目前市場仍面臨多項不利因素，包括升息和貨幣緊縮政策、通膨持續走升、消費者和企業獲利壓力增加、違約率上升以及歐洲和亞洲等地區的地緣政治風險。

「美股市場單日或單周的強勁表現，不會改變我們對於總經基本面的負面展望。」他也強調，美股仍處於熊市中，唯有 Fed 開始降息，美股才會觸底。Kolanovic 對標普 500 指數今年的目標價設定為 4,200 點。

Kolanovic 在 2022 年的大部分預測都沒有成功。隨後，由於今年經濟前景疲軟，他改變了觀點，在去年 12 月中旬削減了股票配置。 1 月份，他表示經濟正走向衰退，由於擔心經濟衰退和央行過度緊縮，該行再次縮減了建議的股票配置。先前，他更表示，美國經濟的通膨減緩 (disinflation) 過程可能只是「暫時的」。