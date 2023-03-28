近日備受摧殘的美國銀行業者 最新財報將會是成敗所在

美國銀行股暴跌的進一步緩解，可能要等到銀行業下個月開始公布財報業績。策略師表示，在一些大型區域性銀行最近倒閉後，最新財報業績可能會提供有關銀行業整體健康狀況的更多細節。

在 First Citizens BancShares Inc 表態將收購矽谷銀行 (SVB) 的存款和貸款後，銀行股周一 (27 日) 反彈。矽谷銀行的倒閉在本月稍早時引發了該行業的拋售。

即便如此，標普 500 銀行指數自 3 月 8 日以來仍下跌了 16%，這是矽谷銀行崩潰的前兩天。而 Signature Bank 的倒閉和其他銀行的問題更加劇了動盪。

銀行指數可望創下 2020 年疫情爆發以來的最大單月跌幅，根據 Refinitiv 數據，其本益比目前為 8.9，而 3 月 8 日時為 10.61，遠低於其 5 年平均水平 12.12。

有人說，上季業績可能會是銀行股接下來走勢的關鍵。

維吉尼亞州 Charlottesville 的 Chase Investment Counsel 總裁圖茲 (Peter Tuz) 說：「直到你看到這些數字，聽到管理層談論資產負債表和他們的業務，以及今年底前的可能情況，事情才可能平靜下來。」「這可能會穩定銀行業」，也可能產生相反的效果，這取決於銀行高管的說法。

美國大型銀行將於 4 月中旬公布財報，屆時摩根大通 (JPM-US) 和其他大型銀行將率先公布業績。

至於其他金融股，Jefferies Financial Group 預計將在周二 (28 日) 收盤後公布上季業績。

圖茲說，銀行管理團隊將在報告發布之前忙於準備「盡可能美化」的的資產負債表。

標普 500 強企業的上季獲利將連續第二年下降，這將是 2020 年新冠疫情影響業績以來美國企業首次出現獲利衰退。

分析師預計，2023 年第 1 季標普 500 指數成份股的獲利將較去年同期下降 4.6%。根據截至上周五 (24 日) 的 Refinitiv 數據，2022 年第 4 季的獲利估計下降 3.2%。

分析師也預測標普 500 指數成份股的金融類股第 1 季的獲利將同比成長 5.4%，使其成為僅有的 4 個獲利有望攀升的類股之一。

可以肯定的是，在美國房市崩潰並引發 2007 年至 2009 年的全球金融危機之後，對銀行的擔憂與對全球金融的擔憂相呼應。

佛羅里達州 Sarasota 的 Ned Davis Research 首席美國策略師克里索德 (Ed Clissold) 表示：「銀行 4 月財報的情況可能並非如此，如果一切看起來都很好，那麼我們都會繼續快樂下去。」「當前市場太有活力，資金流動太快。」

不過，波士頓東方匯理美國投資組合經理人凱里 (John Carey) 表示，現在的信貸質量「總體上優於 2007-09 年期間的水平」。他說，公布獲利數字後，「我們就有了一些具體結果。」「信心可能會重回市場。有些公司可能比同行相對有利。」