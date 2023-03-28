馬斯克向巴菲特發送信號 重申別錯過投資特斯拉的商機()

近期由於美國銀行業的危機，巴菲特 (Warren Buffett) 的動向再次受到矚目，本周有 Twitter 網友盛讚巴菲特的投資表現，馬斯克 (Elon Musk) 則在底下留言，再次暗示巴菲特應考慮投資特斯拉 (TSLA-US) 股票。

一位 Twitter 用戶在 3 月 26 日發文表示，觀察巴菲特投資組合自 1994 年到 2022 年的增長，他是一位真正的傳奇與投資之王。馬斯克隨即在底下應和，稱巴菲特錯過了投資特斯拉的機會。

(圖表取自推特)

馬斯克表示，巴菲特本有機會在特斯拉市值 2 億美元時投資，如果當時他這麼做，如今就能賺到巨額回報，特斯拉當前市值已經達到 6000 億美元。

馬斯克還表示，特斯拉有很大的潛力，特斯拉承諾到 2030 年每年生產 2000 萬輛汽車，而去年為 137 萬輛。

這不是馬斯克首度提及巴菲特，上個月他也在回應網友詢問時稱，柏克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 手握超過 1280 億美元的現金，應該考慮買進一檔「T 開頭」的股票。

馬斯克還喜歡談及一則軼事，是他在 2009 年與芒格 (Charlie Munger) 共進午餐時，芒格認為特斯拉將走向失敗。馬斯克說，這令他很傷心，但無論如何他都要嘗試。

實際上，巴菲特確實買了檔電動車的股票，但是是特斯拉的競爭對手比亞迪 (01211-HK)(002594-CN)。

透過柏克夏公司，巴菲特在 2008 年以約 2.32 億美元的價格收購了 2.25 億股比亞迪股票。 此後，隨著比亞迪股價連年上漲，投資大幅增長。

然而，幾個月來，巴菲特一直在減持比亞迪股份。 柏克夏本月早些時候在一份監管文件中宣布，該公司已出售其最初 2.25 億股中的近 9500 萬股，其中包括上個月以近 1.4 億美元的價格出售的 424 萬股。

柏克夏仍然是比亞迪最大的股東之一，擁有 1.303 億股股份，占這家中國集團約 12% 的股份。