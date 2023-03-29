美日荷都砍 對中晶片設備出口下滑三年來首見

隨著美國對先進晶片技術出口限制趨嚴，美國和日本 2022 年出口中國的晶片設備出口下降，為三年來首見。

日經報導，根據貿易等數據，去年 10 月到 12 月期間，日本這類設備對中出口額年減 16%，美國暴跌 50%。荷蘭則驟降 44%。相較之下，美國和日本對其餘其他國家的出口分別成長 10% 和 26%。

美日荷三國是晶片製造設備的重鎮，分別由應用材料 (AMAT-US)、東京威力科創 (Tokyo Electron) 和艾司摩爾 (ASML-US) 為代表。目前日本和荷蘭當局還在思忖各自的限制出口措施，代表半導體有更大的斷鏈風險。

中國 2022 年進口的半導體生產設備減少 15% 至 347 億美元，根據中國媒體報導，是三年來首度下降。這個下降趨勢已經延續到今年，1 月和 2 月的總進口額減少 21%，其中半導體進口額更掉了約四分之一。

在疫情封鎖期間，中國的生產和資本投資暴跌，加上半導體市場去年下半年不景氣，都抑制設備進口，而美國去年 10 月宣布先進晶片設備和軟體出口管制，帶來更大壓力。

各大廠看出口管制

總部在美國的蝕刻機大廠科林研發 (Lam Research)(LRCX-US) 曾預估，美國出口管制將使今年營收短少 20 億至 30 億美元，相當於去年總營收的十分之一。

東京威力科創在光阻塗佈與顯影機製程機台有近九成市占，2021 會計年度有 26% 半導體生產設備營收來自中國。

英特爾曾形容美國 10 月的措施「可能是美國政府歷來公布最複雜的出口管制」，讓企業難以評估衝擊。

輝達的繪圖處理器是人工智慧 (AI) 關鍵零組件，落在華府管制範圍，因此輝達設法出口較低效能的替代品到中國，避免違規。業界組織擔憂，出口管制可能波及到其他不受管制的產品銷售。

要買賣非先進技術的晶片相對簡單很多，目前電動車等領域的半導體應用活躍，而美國主要設備大廠都把中國視為重要的客戶。

Sumco 這些矽晶圓供應商，相對不受影響。Sumco 會長橋本真幸表示，如果中國決定在本土生產更多晶片，反而會採購更多晶圓。

即便如此，整個半導體產業仍然壟罩在地緣政治風險下，這個結構性因素將進一步打擊對中國的出口。

業界觀察家表示，北京當局正面臨來自美國在其他面向的管制，例如設計軟體出口也遭禁。一名專家說：「北京的先進晶片研發落後十年。」

不僅如此，日本總和研究所 Minoru Nogimori 說，美國限制工程師在中國工廠工作，對中國晶片野心造成重大打擊，要追上美國技術幾乎是不可能。