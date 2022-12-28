〈大同法說〉在手電力訂單金額破百億元 2050年綠電容量上看1GW

大同 (2371-TW) 今 (28) 日召開法說，大同總經理王金來表示，集團經過資源整合後，形成四大事業群，其中電力與新能源事業占營收 6 成，從產業角度來看，是站在節能趨勢浪尖上，看好 2050 年綠電容量可達 1G、儲能則突破 300MW；電力在手訂單總額已破百億元。

大同四大事業群包括電力、新能源、消費電子與不動產，其中新能源事業方面，集團旗下大同智能總經理黃允巍表示，目前團隊共有 150 人，涵蓋業務、專案、維運等，目標 2050 年綠能發電量可從目前的 270MW，提升至 1GW；儲能明年則從 50MW，一舉突破 300MW。

黃允巍指出，根據用電大戶條款內容，大戶需建置再生能源、太陽能綠電、儲能與繳納代金，不過通常大戶會選擇前三項方案，因此也成為大同未來著墨方向，加上用電大戶使用的發電機、配電盤等多向大同採購，也有助拓展事業。

大同電力事業共有四大項目，分別為重電、電纜、馬達與電錶，在手訂單總金額達 145 億元，副總許建平表示，四大項目各擁優勢外，也配合台電 10 年電網強韌計畫，爭取電麗相關設備商機等。

另外，大同積極爭取台電多目標變電所統包工程商機，如大安變電所等，每案金額達 10-20 億元；搭配國際重電大廠爭取 STATCOM 系統統包工程建置商機，單個訂單金額也有 20 億元。