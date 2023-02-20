大同高效節能非晶質變壓器 目標全年訂單成長4成

大同 (2371-TW) 今 (20) 日表示，旗下高效節能非晶質變壓器耗能為傳統矽鋼片的 25%，受到太陽能發電與儲能案場客戶青睞，帶動去 (2022) 年訂單成長 6 成，今年目前在手訂單成長 15%，目標全年增長 40%。

大同指出，自去年開始，高效節能的非晶質變，壓器受到太陽能案場與儲能客戶採用，加上為降低電能效率損失，台電交易平台的儲能案也建議優先採用該產品，推升訂單大幅成長。

據了解，大同 2022 年高節能的非晶質變壓器出貨量，年增 6 成，整體動能延續至今年，目前在手訂單成長 15%，全年將以增加 40% 為目標，寫下該項產品連續兩年之高成長新紀錄。

大同高效節能的非晶質變壓器，採用非晶質鐵心，其鐵損損失低於傳統矽鋼片製造的變壓器約 7-8 成，於待機時可減少 75% 的耗能，適合運用在非 24 小時運轉的工廠、太陽能電廠及儲能廠等。

以太陽能電廠與儲能廠為例，白天太陽能電廠全載運轉，當夜晚沒有太陽時，只需維持基本運作，在無負載情況下，使用非晶質變壓器即可省下 75% 耗能，節省更多能源並為太陽能電廠及儲能廠創造更高的節電與儲電效果。

國發會去年底將台灣減碳目標由 20% 上修至 24%，預估至 2030 年累計將投入 9000 億元。 另外，台灣淨零路徑中，預估 2025 年太陽光電設置達到 20GW 容量目標，2026-2030 年每年 2GW。

大同看好，政策激勵全台各地太陽能光電與儲能案場積極開發興建，因非晶質變壓器在無負載時可減少 75% 耗能優勢，可為再生能源案場有效達到節能減碳，台灣正逢太陽能與儲能案場遍地開花，有助接單與出貨。

大同提到，客製化油式非晶質變壓器最大容量可達 6000KVA，模鑄式非晶質達 9000KVA，因技術獨到與高實質節能效益，成為綠能產業客戶指定選用的產品，以去年前三季非晶質變壓器出貨量估算，大同每年為客戶節省 96.5 萬度電，減排二氧化碳約 492.5 噸。