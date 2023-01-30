大同拿下19.3億元大安超高壓變電所設備案 2025年完工

大同 (2371-TW) 今 (30) 日宣布，拿下大安超高壓變電所 345kV 電力變壓器設備暨水冷卻系統設備案，總金額 19.3 億元，預計 2025 年完工；是繼去年底得標低壓智慧電表、冬山超高壓變電所儲能案後，再次拿下台電電網強韌計畫標案項目。

大同表示，大安超高壓變電所為電網強韌建設計畫主軸之「推動分散電網工程」重要項目之一。該案位於台北市東區市中心大樓，是首都核心變電樞紐，其冷卻系統與變壓器、電抗器設備裝置位置高度落差達 100 公尺，創下重要關聯設備裝設位置落差最大之紀錄，為全世界首例。

大同重電事業團隊需克服設備冷卻能力、水管路可靠性、設備安裝工法挑戰，確保都會變電所安全，此案完工後也將刷新國內電力工程界紀錄，寫下台灣電力工程里程碑。

展望後市，大同提到，旗下重電事業 2022 年全年營收貢獻年增超過 3 成，截至去年底，在手訂單約 55 億元，受惠台灣內需增加、台電電網強韌計畫、再生能源與儲能變電站需求，訂單能見度看到 2025 年底。

大同重電事業專注於特高壓、大容量領域，為台灣唯一具承製 345kV 100M 電抗器、6000KVA 油式及 9000KVA 模鑄式非晶質變壓器產品的製造商，其爐用變壓器市占率為台灣第一，涵蓋大林電廠全台 161kV 等級三相一體式最大容量變壓器，以及近期承製的全球最大燃氣渦輪發電廠大潭電廠第 8、9 號機組之超過 500MVA 容量的主變壓器等。

大同強調，公司為台灣唯一擁有發電、變電、輸電、配電與節電領域產品的全方位電力整合製造商，將全力爭取台電增設 28 座變電所案及電網強韌計劃相關商機。