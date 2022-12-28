〈大同法說〉土地資產開發邁大步 莊園二期明年完工認列26億元

大同 (2371-TW) 今 (28) 日召開法說，土地資產開發進度方面，旗下尚志資產處長闕韶瑩表示，大同莊園二期明年 5 月底完工開始銷售，預計年底前完銷認列 26 億元，雙連都更案則預計明年第二季取得建照。

大同總經理王金來表示，目前旗下共有 47 萬坪土地，部分資產從明年開始會朝向都市更新方向執行，尤其有些老公寓建築也會結合周遭地段一起都更。

其中，雙連都更案的進度較快，該案為大同首次對外收購土地並整合鄰地，已與地主完成簽署都更同意書，今年 4 月中提送變更事業與權變計畫審查，預計明年第二季取得建照，將規劃成 64 戶住宅，總銷金額約 14 億元。

另一都更案為中和廠捷運共構案，預計明年第二季取得共構大樓的建造執照，將規劃成社區型商廠與住宅的複合式捷運共構大樓，估總銷金額達 200 億元。

大同尚志資產既有工程案部分，大同莊園二期預計 5 月底完工、取得使照，屆時會開始認列款項，預計明年底前會認列 26 億元；大同莊園三期則已開始銷售，總戶數約 661 戶，預估總銷額 148 億元。

其他土地資產開發方面，芙蓉大樓地基面積 1367 坪，其中尚志持有 860 坪、占 63%，規劃打造成地區指標豪宅，闕韶瑩提到，目前正與該地主家族洽談中，未來也會朝都更方向規劃。