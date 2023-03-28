〈財報〉需求減弱 BioNTech估今年新冠疫苗營收大幅下滑

疫苗製造商 BioNTech 周一（27 日）表示，預估 2023 年疫苗營收將降至 50 億歐元，遠不及市場預期。該公司 2022 年全年營收超過 170 億歐元，前一年為 190 億歐元，其中大部分營收都是新冠疫苗帶來。隨著新冠疫情逐漸消退，靠著疫苗快速壯大的製藥公司開始顯示出疲態。

截稿前，BioNTech(BNTX-US) 盤中股價下跌 2.26%，每股暫報 125.30 美元。

BioNTech 今年疫苗財測降幅遠超市場預期，根據彭博數據，分析師預估 BioNTech 今年總營收接近將接近 80 億歐元。該公司曾表示，預料新冠變種病毒將刺激需求成長，但也預估，基礎疫苗接種數量以及需要接種的人口數都將下降。

不只是 BioNTech，其他透過新冠疫情賺得盆滿缽滿的製藥公司都面臨類似挑戰。莫德納 (MRNA-US)，BioNTech 的競爭對手，也預料出現類似的下滑幅度，此外諾華製藥本月也警告，在需求下滑之際，可能沒有能力繼續展開疫苗業務。

健康數據分析集團 Airfinity 早在去年 10 月就警告，雖然疫苗生產商已經開始漲價，但這並不能完全彌補 2023 年疫苗需求下滑。該機構預估，今年全球將交付 16 億劑新冠疫苗，遠低於 2022 年和 2021 年交付的 30 億與 57 億劑。

BioNTech 是輝瑞 (PFE-US) 的新冠疫苗合作夥伴，兩家公司合作開發出全球最暢銷的新冠疫苗。此前，BioNTech 一直將 RNA 疫苗技術用於攻克癌症，但自新冠疫情爆發後，BioNTech 將這項技術用於新冠，幫助公司在短時間打響了國際知名度。

BioNTech 財務長 Jens Holstein 表示， 2022 年的強勁表現將為公司提供一個跳板，以加快並鞏固未來幾年多樣化的藥物研發管道。

Holstein 說，儘管新冠疫苗收入降低，但它們仍將是重要的收入來源。他補充稱，公司將繼續投資於研發以及並購和合作。

今年，BioNTech 宣布將以多達 5.62 億美元的價格收購英國人工智慧新創企業 InstaDeep，利用機器學習改善新藥研發過程。另外該公司還公布一項計畫，即與英國政府合作，招募多達 1 萬名患者參加先進腫瘤治療的臨床試驗。