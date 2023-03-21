價值130萬美元的鎳其實是石頭 據傳摩根大通就是苦主

據《華爾街日報》引述知情人士消息，摩根大通公司 (JPMorgan Chase)(JPM-US) 在荷蘭的一個倉庫裡存放了幾袋原物料，這些袋子裡裝的本該是鎳，但實際上卻是石頭。

倫敦金屬交易所 (LME) 上周表示，一個未具名倉庫中據稱裝有 54 噸鎳的麻袋，未能符合其標準，因此取消了 9 份鎳合約，價值約 130 萬美元。這一消息在金屬界引起了震驚，因為人們普遍認為 LME 合約應該毫無疑問。

根據多家媒體報導，倉庫為 Access World 擁有，摩根大通是九份無效合約的持有者。知情人士說， 摩根大通幾年前買下這批鎳，並在其登記為 LME 合約交割品。

沒有跡象表明摩根大通做錯了什麼。 據其中一位知情人士稱，幾年前他們購買這批原料時，標的物就已經在 Access World 的鹿特丹倉庫內。

據報導，目前還不清楚這些袋子是否曾經裝有鎳，也不清楚這個問題是由於出了差錯、盜竊，還是欺詐而造成的。根據 LME 規定，倉庫需要負責驗證和檢驗這些金屬。LME 表示，正在與廠商合作，查明問題出在哪裡。

摩根大通是金屬市場的領先銀行，但它在過去一年中一直處於幾起引人注目的危機的中心，包括了一年前鎳價遭到大舉軋空的「妖鎳事件」。

其中一位知情人士說，LME 也一直在歐洲和亞洲進行檢查，目前尚未發現其他原材料問題。