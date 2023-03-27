〈房產〉升息壓力山大 雙貸族1月減少人數創94個月之最

台灣央行升升不息，對於貸款族負擔明顯增加，依聯徵中心資料顯示，2023 年 1 月房貸與信貸的雙貸族，數量為 34.9 萬人，月減 1624 人，減少人數創下 94 個月以來新高，一來是農曆年節因素，都會呈現季節性減少，二來房市不景氣加上央行升升不息，可能造成雙貸族數量增加趨緩。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，從聯徵資料顯示，每年的春節期間可能因為工作天數較少，雙貸族該月份多會呈現人數減少趨勢，不過今年 1 月減少的人數特別多，可能與申辦少且償還變多有關，雙貸族通常都是預算比較有限，才會動用到信用貸款，面對這波央行房貸利率連五升，雙貸族也會有感受到升息的壓力。

統計顯示，2022 年 12 月雙貸族數量來到統計新高的 35 萬人，平均房貸 534.5 萬元，平均信貸 93.5 萬元；今年 1 月雙貸族減少約 1624 人，剩下 34.9 萬人，平均房貸 535 萬元，平均信貸 93.3 萬元，去年農曆年後平均每月增加 1273 人，直到今年 1 月才出現下滑，不過每年的農曆年節都會出現單月季節性的減少，只是今年減少人數特別明顯。

曾敬德指出，央行升升不息與升不見底，難免讓貸款族的負擔加重，若是信貸搭配房貸購屋的民眾，因為本身的財務較為吃緊，對於升息當然特別有感，另外一種吃緊的族群，可能是寬限期到期的房貸族，一方面升息導致利息增加，二來開始償還本金後，房貸金額也會突然倍數增加。