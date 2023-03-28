〈房產〉解封商機有感 北市商圈捷運站人次大增2-3成

今 (2023) 年各大商圈人潮有感復甦，依據台北市捷運局出站人次統計，台北市各大商圈的捷運站今年前 2 月平均單月出站人次與去年同期相比大幅成長，北車商圈台北車案及西門町西門站人次成長 33%，南西商圈中山站、士林夜市劍潭站、永康商圈東門站成長 25%，東區忠孝復興站增加 22%，從捷運站出站人次可看出商圈人潮回籠態勢顯著。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，全台自去年 10 月邊境解封後，旅台觀光觀客逐漸增加，西門町商圈空置已久的店面陸續有店家進駐裝潢，東區從去年下半年有多筆月租金破 25 萬的租賃揭露，不僅店家願意以高總租承租，店面交易亦再現高價，東區去年底於大安路出現 1.7 億元的高總價店面交易，南西商圈也有巷弄透天店面以 2.2 億元的高價成交，可見店家及投資人積極進場佈局。

隨著疫情逐年緩和，國內消費動能增加，報復性消費加持，促進餐飲、服務業等產業營收大增，另一方面，我國國門大開後，日、韓、香港、歐美旅客增加不少，台北車站是北台灣重要的交通樞紐，有機場捷運、台北捷運、台鐵、高鐵及客運，為自由行觀光客旅台的必行站點之一，而鄰近北車的西門商圈，多年來都是日、韓、港等觀光客必訪地點，邊境解封後國際觀光客明顯增加。

住商不動產西門捷運加盟店店東劉家豪指出，西門町雖然仍有店面空置，不過近期有許多商家進駐踴躍，徒步區的店面空置率應下降至 5% 以下，且疫情期間店面空置情況嚴重，租金下降約 30-50%，如今租金水平逐漸回到疫情前的水準，回歸西門商圈的店家以服飾業及餐飲業為大宗，且日、韓自由行的觀光客到西門商圈以品嚐美食、小吃以及採購伴手禮為主，因此相關產業對店面的詢問度大幅增加。

郎美囡表示，政府因稅收超徵，將普發民眾 6000 元，除此之外，為了提振國內觀光，行政院在今年 2 月拍板通過「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，有 50 萬份 5000 元消費金給國際旅客，砸重金刺激觀光消費，各商圈復甦有望。