〈房產〉拖10年買房需多付70個月薪水 平均購屋面積少1間主臥

依據聯徵中心資料，去 (2022) 年全台第四季平均房貸鑑估值為 1225 萬元，比 10 年前增加 289 萬元，如以 2022 年每月實質性薪資平均 4 萬 1357 元計算，相當於增加了 70 個月的平均薪資，代表晚 10 年買房，需多付 70 個月不吃不喝的收入。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，房價 10 年來有顯著成長，如新竹縣的房價在短短 2 年內從 2 字頭走向 3 字頭，但平均薪資沒有與房價同步躍升，買方的購屋及貸款負擔越來越重。

10 年來房價逐年增高，購屋總價門檻也越來越高，觀察多年來總價走勢，從 2013 年開始聯徵中心的平均鑑估值突破 1000 萬元，且銀行鑑估值大約為實際成交價格的 9 成，因此實際平均購屋總價應該比鑑估值更高，另一方面，雖然核貸成數比 10 年前增加 3 個百分點、利率減少 0.08 個百分點，但平均購入建物面積減少 3 坪，10 年後買房不僅總價變高，還少買了一間主臥。

郎美囡指出，買方資金能力降低，購屋面積必然下滑，且少子化及不婚影響，所需居住面積也有縮小的趨勢，因此平均購屋面積可能還會減少，此外，根據聯徵中心資料，去年第一季平均房貸利率僅 1.46%，但央行急速升息，第四季的平均房貸利率已飆升到 1.96%，今年若再升息，平均房貸利率可破 2%，房貸負擔再加重。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨表示，銀行緊縮銀根，還有揮之不去的通膨壓力，今年央行可能還有升息計畫，建議買方評估貸款負擔時以當下利率再增加 0.25-0.5% 計算，試算未來如繼續升息，財務狀況能否應付，避免因為資金調度不佳而陷入困境。