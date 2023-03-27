盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)急跌-2.25%報1090.0元，成交183張

譜瑞-KY(4966-TW)近5分K跌速2.25%，27日09:09報1090.0元，成交183張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價下跌0.89%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲3.6%。櫃買指數上漲3.46%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,521 張
  • 外資買賣超：-2,314 張
  • 投信買賣超：+728 張
  • 自營商買賣超：+65 張
  • 融資增減：+453 張
  • 融券增減：-7 張

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