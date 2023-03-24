盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)急拉2.2%報1150.0元，成交647張

譜瑞-KY(4966-TW)近5分K漲速2.2%，24日09:30報1150.0元，成交647張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價上漲3.18%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲5.31%。櫃買指數上漲4.68%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-990 張
- 外資買賣超：-1,788 張
- 投信買賣超：+692 張
- 自營商買賣超：+106 張
- 融資增減：+426 張
- 融券增減：-12 張
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投資本金$10,000收益
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+19.55%
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原投組報酬率
+14.54%
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投組標的成分
40%
6143
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20%
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