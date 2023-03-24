盤中速報 - 譜瑞-KY(4966)急拉2.2%報1150.0元，成交647張

譜瑞-KY(4966-TW)近5分K漲速2.2%，24日09:30報1150.0元，成交647張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

譜瑞-KY(4966-TW)近5日股價上漲3.18%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲5.31%。櫃買指數上漲4.68%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-990 張
  • 外資買賣超：-1,788 張
  • 投信買賣超：+692 張
  • 自營商買賣超：+106 張
  • 融資增減：+426 張
  • 融券增減：-12 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+19.55%

$11,955

原投組報酬率

+14.54%

$11,454

投組標的成分

  • 40%

    振曜

    6143

  • 20%

    毅嘉

    2402

  • 20%

    欣技

    6160

  • 10%

    威強電

    3022

  • 10%

    施羅德環球基金系列－中國優勢(美元)C-累積

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞