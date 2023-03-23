電金強勢翻紅 台股急拉漲103點收15863點 創逾9個月新高

美國聯準會敲定升息 1 碼，並暗示今年只會再升一次，鷹派態度明顯軟化，帶動資金回流亞洲，台股今 (23) 日開低，隨著熱錢湧入，上演股匯雙漲走勢，大盤翻紅急拉逾百點，電子、金融強勢表態，惟航運股扯後腿，加權指數終場上漲 103.49 點或 0.66%，收在 15863.95 點，創逾 9 個月來收盤新高，成交值 2302.48 億元。

櫃買指數終場上漲 1.21 點或 0.57%，收在 212.54 點，成交值 877.9 億元。上市櫃成交值合計 3180.38 億元。

觀察主要電子權值股表現，台積電今天股價翻紅，終場漲近 1%，收 538 元；聯發科 (2454-TW) 盤中也吸引買盤進駐，直逼 800 元關卡，終場漲逾 1%，收 793 元；國巨 (2327-TW)、研華 (2395-TW)、欣興 (3037-TW) 等產業指標股也有 2-4% 的漲幅。

Fed 鷹派立場出現鬆動，金融股今天持續受到買盤青睞，金控雙雄國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 及玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW) 等均翻紅，開發金 (2883-TW)、兆豐金 (2886-TW)、上海商銀 (5876-TW) 等收漲逾 1%。

航運股今天為盤面弱勢指標，陽明 (2609-TW) 坦言今年合約價格會往下修正很多，且簽約速度確實較慢，貨櫃雙雄賣壓湧現，陽明、長榮 (2603-TW) 均下挫超過 1%，散裝航運股賣壓更重，慧洋 - KY (2637-TW) 重挫超過 6%，台航 (2617-TW) 也下跌逾 5%。

高價股方面，股王信驊 (5274-TW) 延續漲勢，終場收漲 2.5%，收在 2870 元，創意 (3443-TW)、譜瑞 - KY(4966-TW) 上漲 2-3%，力旺 (3529-TW) 漲逾 1%，成功站回 2000 元大關。