〈美股盤後〉德銀掀美股動盪 道瓊驚險收高 周線連二紅

受德銀在歐洲信用違約互換交易 (CDS) 大幅攀高影響，引發市場對銀行業危機蔓延的恐懼，美股週五 (24 日) 早盤低迷，道瓊指數一度下跌逾 300 點，但隨著歐洲央行和德國總理「給定心丸」後，銀行股收復部分失地，Meta 和微軟引領科技股走高，道瓊收紅逾 130 點。

本週美股主指均表現出色，道瓊週漲 0.4%，延續連續兩週升勢，而標普和那指週漲幅分別為 1.4% 和 1.6%。

政經消息，歐洲央行總裁拉加德週五試圖緩解擔憂，稱歐元區銀行具有強大的資本和流動性部位，歐洲央行可以提供流動性，支持歐洲銀行體系。德國總理蕭茲則表示，德銀沒有什麼可擔心的，因為該銀行盈利能力強大。

美國財政部長葉倫週五緊急召開金融穩定監督委員會 (FSOC) 會議，美國財政部會後聲明指出，FSOC 同意，儘管一些銀行機構面臨壓力，但美國銀行體系仍然穩健且有彈性。

「超級鷹派」的聖路易聯準銀行總裁布拉德週五將其終點利率預測上調至 5.625%，這遠高於聯準會的預測 (5.1%)。布拉德認為，適當的措施可以緩解金融壓力，而適當的貨幣政策可以持續抑制通膨。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克週五透露，銀行危機使聯準會週三的升息決定充滿挑戰，官員們當時進行很多辯論，最終決定堅持升息以對抗通膨。

外媒引述消息人士傳出，拜登政府原先希望中國人大閉幕 (3 月 13 日) 之後，盡快安排美中元首對話，不過鑒於美中關係持續緊張，中方仍未回應拜習對話的可能性。

TikTok 執行長周受資赴美國國會作證，試圖說服美方相信 TikTok 高度重視用戶安全，不應全面禁用，但兩黨議員仍將 TikTok 視為國安威脅，對周受資的辯護深表懷疑。

美股週五 (24 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊僅金融和非必需消費兩大板塊收黑，資金流向避險板塊，公用事業和房地產領漲。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王互見消長。亞馬遜 (AMZN-US) 跌 0.59%；Meta (META-US) 上漲 0.85%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.83%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.15%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.05%。

道瓊成分股漲跌互見。美國運通 (AXP-US) 下跌 1.83%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 1.83%；寶僑 (PG-US) 上漲 2.04%；安進 (AMGN-US) 上漲 2.11%；可口可樂 (KO-US) 上漲 1.64%。

費半成分股普遍收低。NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.52%；AMD (AMD-US) 下跌 2.32%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.65%；德儀 (TXN-US) 跌 0.43%；高通 (QCOM-US) 上漲 0.49%；美光 (MU-US) 跌 0.29%。

台股 ADR 多收黑。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.90%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.42%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 2.27%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.51%。

企業新聞

歐美銀行業危機陰魂不散，德銀 (DB-US) 股價早盤大跌超過 13%，尾盤回吐大部分跌幅，收黑 3.11% 至每股 9.35 美元。第一共和銀行 (FRC-US) 震盪收低 1.36% 至每股 12.36 美元。

動視暴雪 (Activision Blizzard) (ATVI-US) 勁揚 5.91% 至每股 84.39 美元。英國監管機構競爭及市場管理局 (CMA) 縮小微軟收購動視暴雪的調查範圍，這意味動視暴雪加入 Xbox 已基本獲批。

Block (SQ-US) 續跌 1.94% 至每股 60.68 美元。美國放空機構興登堡繼印度阿達尼集團 (Adani Group) 後，最新狙擊目標為 Block。此消息促使 Atlantic Equities 分析師將 Block 股票評級從「增持」下調至「中性」，目標價下調至 70.00 美元。

蘋果 (AAPL-US) 收紅 0.83% 至每股 160.25 美元。美中關係緊張之際，蘋果公司 CEO 庫克在內的數十位外國公司高層將出席在北京舉行的中國發展高層論壇。

經濟數據

美國 2 月耐久財訂單月增率初值報 - 1%，預期 0.6%，前值 - 5%

美國 3 月 Markit 製造業 PMI 初值報 49.3，預期 47，前值 47.3

美國 3 月 Markit 服務業 PMI 初值報 53.8，預期 50.5，前值 50.6

美國 3 月 Markit 綜合 PMI 報 53.3，預期 47.5，前值 50.1

華爾街分析

德銀為何成為市場「空襲」的目標，不少分析師都丈二金剛摸不著頭緒。金融研究機構 Autonomous 策略師研判：「德銀資本和流動資金狀況比較強勁，德銀不會是下一個瑞士信貸。」

美國金融和投資諮詢公司 Janney Montgomery Scott 稱：「銀行拋售潮已進入深度賣超，但也暗示存在更廣泛的銀行危機風險，從宏觀角度來看，根據我們在全球資金流動方面的研究，這可能不是局部區域銀行業危機，而是更廣泛的中央銀行危機。」

Sanders Morris Harris 總裁 George Ball 認為：「整個市場既不害怕也不樂觀，只是感到困惑。過去一個半月的走勢呈現一片混亂，沒有任何方向或信念。」

美銀策略師 Michael Hartnett 表示：「由於對經濟放緩的擔憂加劇，投資人正以新冠疫情爆發以來最大規模湧入貨幣市場基金，預計未來幾個月股市和信貸市場將出現暴跌。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主