英監管機構：微軟併動視暴雪不影響市場競爭 但雲端遊戲領域仍有疑慮

英國競爭與市場管理局（CMA）周五（24 日）表示，微軟以 690 億美元收購電玩《決勝時刻》系列製造商動視暴雪的交易不會損害遊戲產業競爭。此公告消除微軟併購動視暴雪的一個主要障礙，不過 CMA 仍對雲端遊戲的影響存有疑慮。

CMA 周五根據最新調查結果表示，微軟將《決勝時刻》獨家提供給 Xbox 主機在財務上沒有意義，相反的，該公司仍有動力繼續在 PlayStation 上提供這款遊戲。不過，該監管機構表示仍在調查這筆交易對雲端遊戲市場的影響。

微軟這起收購案是遊戲產業史上規模最大，目前仍在接受美國與歐洲監管機構審查。

CMA 指出，動視暴雪旗下《決勝時刻》系列在推動遊戲主機之間的競爭方面非常重要，因此擔心微軟可能會受惠該款遊戲獨家推向 Xbox，或者在實際情況更糟的情況下只能在 PlayStation 上遊玩。

不過微軟後來向索尼提供一份許可協議，解決這些擔憂。CAM 表示：「我們初步認為，這筆交易引發雲端遊戲市場的擔憂，但這一看法沒有受到今天公告的影響，完整調查將於 4 月 26 日的最後期限前完成。」

微軟發言人對此表示，期待與 CMA 合作，解決懸而未決的問題。截稿前，微軟 (MSFT-US) 盤中股價略漲 0.45%，每股暫報 278.90 美元；動視暴雪 (ATVI-US) 盤中股價勁揚 5.68%，每股暫報 84.20 美元。