流動性需求仍高 Fed新融資工具借款較推出首周增逾三倍

最近一周，美國銀行業從聯準會 (Fed) 兩項貸款支援機制借取的資金總額略微下滑，但仍處在高位，且銀行定期融資計畫 (Bank Term Funding Program, BTFP) 貸出資金額，也較計畫推出的第一周大幅增加，顯示銀行業者仍積極向央行尋求流動性。

Fed 公布數據顯示，截至 3 月 22 日的一周，美國金融機構的借款總額達到 1639 億美元，略低於前一周的 1648 億美元。

其中，從貼現窗口借出的資金總額為 1102 億美元，低於上周創下的紀錄新高 1529 億美元，在矽谷銀行、Signature Bank 相繼倒閉後所推出的銀行定期融資計畫 (Bank Term Funding Program, BTFP)，過去一周則貸出 537 億美元，較推出當周的 119 億美元增長 351%。

其他貸款總額也從前一周的 1428 億美元增加至 1798 億美元，這反映的是聯邦存款保險公司 (FDIC) 對矽谷銀行和 Signature Bank 的過渡銀行所提供的貸款。

隨著 Fed 推出緊急支援工具，融資市場壓力已有所緩解，這點可從短期證券利率以及金融機構用來取得短期資金的工具中觀察出來。

儘管如此，人們對於銀行遭遇嚴重資金外流的情況仍感到擔憂。截至 3 月 22 日的一周，放在貨幣市場基金中的資金總額攀至歷史新高，這種現象在很大程度上和存戶將資金撤離銀行有關。