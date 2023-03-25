〈熱門股〉緯創獲外資連十買逾8.4萬張 股價衝破40元登十年高

電子大廠緯創 (3231-TW) 看好今年營運將逐季成長，且攜手子公司緯穎 (6669-TW) 強攻 AI 伺服器應用商機，加上去年擬配息 2.6 元的高殖利率題材持續發酵下，外資已連 10 個交易日買超，買超張數達 84347 張，激勵緯創本周股價大漲 14.45%，衝破 40 元大關，最高來到 40.35 元，登上逾十年高點。

展望今年，緯創認為，上半年整體狀況仍低迷，不過隨著產業庫存在第二季底可望回到正常水準後，期待下半年拉貨、營運動能回升，全年營運力拚逐季成長，內部也預期今年上下半年營收比重將落在 4:6。

短期營運方面，緯創預期本月在季底效應發酵下，筆電、桌機出貨都將月增 1 成以上，顯示器出貨則相對持平，整季來看，首季受季節性因素、工作天數減少影響，各產品線出貨都將呈現季減。

緯創去年第四季單季毛利率衝上 8.59%，也讓外界關注緯創新領域應用布局，緯創近日就在法說會上揭示，看好 AI 聊天機器人 ChatGPT 將帶動 AI 伺服器需求成長，而緯創自 2017 年就開始布局，認為已站在相對有利的位置，同時也看好車用電子 (EV) 領域將在未來十年有大成長，估營收規模將放大成長至千億元。