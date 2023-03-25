〈熱門股〉東元三大事業成長強勁 股價創近23年新高

東元 (1504-TW) 旗下三大事業體今年營運成長強勁，其中機電事業與智慧能源搭上節能減碳浪潮，業績快速成長，本季毛利率有望再成長至 24-28%，吸引資金敲進，本周股價連日走強，周五 (24 日) 強勢收在漲停價 44 元，創近 23 年新高。

展望第二季，東元指出，公司事業布局相當平均，產品主要是因應政府政策，受到景氣影響小，加上北美、台灣維持成長，中國解封後訂單回溫，預期第二季後，營運有望呈現健康成長。

其中，機電事業已從電頻、馬達走向能源轉型，近兩年搭上美國能源轉換、節能減碳政策，業績快速成長，加上美國重啟太陽能、氫能等綠電補貼，目前也已接到不少案子。

智慧能源事業除了在 IDC 產業扮演重要角色，近期離岸風電、海上陸上變電所、儲能等成長力道強勁。東元因應台灣 2050 淨零轉型，今年成立創儲營運發展事業處，將整合虛擬綠電廠。

至於智慧生活則是旗下家用空調有望搭上政府節能減碳政策，銷售量持續成長；商用空調則是接單量跳增，加上缺工狀況緩解，業績將顯著成長，預期今年事業部業績可望年增逾 1 成。

東元表示，去年材料、運輸成本高漲，產品價格受到衝擊，影響去年毛利率表現，隨著運輸成本回落，預期第一季整體毛利率落在 24-28%。