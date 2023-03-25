臺鹽「氟碘鹽」贊助學童口腔保健 全民護牙好「氟」氣

國教署 3 月即將展開年度校園種子教師口腔保健研習，臺鹽 (1737-TW) 公司配合衛福部及國教署政策，連續第七年以專業技術研發氟碘鹽，贊助校園宣導也贊助偏鄉，迄今已有 10 萬人以上受惠。產官學攜手從日常用鹽關照莘莘學子牙齒，也讓健康概念在校園中萌芽茁壯。

國教署與高雄醫學大學 3 月起即將展開的 6 場教師口腔保健研習，臺鹽公司表示，今年度再度贊助「氟碘鹽」支持學童口腔保健計畫，與地方政府共同推廣護齒防齲。

根據衛生福利部國民健康署調查，6 歲孩童蛀牙率高達 79%，遠高於世界衛生組織 (WHO)2010 年幼童齲齒率少於 10% 的目標，衛福部參照世界衛生組織 (WHO) 建議，在食鹽添加微量氟化物 (200-250 mg/kg) 可有效降低 50%-70% 齲齒率寶貴經驗，邀請國內最專業的臺鹽公司響應衛福部食鹽加氟公衛政策，2016 年首創「氟碘鹽」照護國人牙齒健康，有效降低齲齒發生率。

臺鹽公司自 2017 年起配合國教署學幼童口腔保健計畫，迄今 7 年贊助「氟碘鹽」20 場次，累計參加種子教師及學童家長逾 5000 多人，潛在受惠兒童人數約 10 萬人以上，讓牙齒保健觀念向下扎根，提升孩童牙齒防護力。

臺鹽公司除了積極參與學童保健計畫外，也不遺餘力贊助「氟碘鹽」予偏鄉學校，長期關懷偏鄉學童的牙齒保健。臺鹽公司指出氟鹽可用於料理時添加，有助於幫助牙齒健康防齲，適合全民一起健康護牙享受好「氟」氣生活。

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