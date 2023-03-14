〈緯創法說〉今年資本支出估120億元略低於去年 去年擬配息2.6元

電子大廠緯創 (3231-TW) 今 (14) 日召開法說會，展望今年，董事長林憲銘說，預期 2023 年不會有很高的成長，但緯創仍可望保持成長，不過考量整體政經局勢、長期發展，今年度資本支出估將較去年實際執行約 137 億元下滑至 120 億元、年減 12.4%，同時董事會也決議去年每股擬配息 2.6 元現金。

緯創去年每股擬配息 2.6 元現金，創下近 11 年來新高，配發率約 65%，林憲銘說，公司中長期股利政策希望配發率達逾 6 成水準，以回報股東支持，而回顧過去五年，也僅 2021 年因當年度政經情勢降至 59%、低於 6 成水準，而若依緯創今日收盤價 33.55 元計算，現金殖利率約 7.74%。

緯創近年持續擴充全球產能布局，包含北美、歐洲、東南亞、中國、台灣等，林憲銘更表示，緯創至今在全球已有兩座獲燈塔工廠 (Lighthouse) 認證的智慧工廠，強調這並不簡單，但可望符合客戶需求。

另一方面，緯創因應公司未來發展資金需求，董事會也通過將在普通股不超過 25 萬仟股額度內，擬辦理現金增資發行普通股或參與發行海外存託憑證，並預計今年 6 月 15 日在張榮發基金會國際會議中心召開 111 年度股東常會。

緯創去年營收達 9846.19 億元、年增 14.2%，毛利率 7.08%、年增 1.15 個百分點，營益率 2.79%、年增 0.89 個百分點，稅後純益 111.62 億元、年增 6.6%，每股純益 4.01 元，為 2012 年以來新高。

出貨方面，緯創去年筆電出貨約 2120 萬台、年減 17.19%，桌機、顯示器則各出貨 900 萬台、1610 萬台，分別年減 0.22%、年增 5.92%。