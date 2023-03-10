〈緯創衝生醫〉攜手萬芳醫院 導入智能電動車輔具

電子大廠緯創 (3231-TW) 旗下緯創醫學今 (10) 日攜手萬芳醫院，舉行 BestShape Go 智世代變形載具合作簽訂儀式，該載具是由緯創醫學研發設計，並率先攜手萬芳醫院進行醫療場域驗證，導入智能電動車輔具。

緯創先進技術中心研發副總劉政勳透露，相關產品其實從 4-5 年前就開始研發設計，不過今年初才取得 TFDA 認證，主要鎖定術後康復、骨折病患等，現階段會以台灣市場為主、馬來西亞也有業務團隊。

在產品推廣上，劉政勳說，預計今年上半年將參與國際各大展會，觀察市場反饋，並預計下半年開始放量生產，後續也規畫進一步從東南亞市場前進歐洲市場。

緯創表示，緯創醫學是以高科技的智世代變形電動車、外骨骼及輔助設備等智慧輔具產品，成為跨領域復能標竿，萬芳醫院則擁有世界級的醫學團隊與完整的復健配套治療，透過雙方合作，可望為復健醫學注入創新能量、開啟更多可能。

值得注意的是，萬芳醫院在 2018 年院內就設置脆弱骨折聯合照護服務 (FLS) 服務，根據國健署調查資料顯示，跌倒事故是長者事故傷害死亡的首要原因之一，當家中長輩不良於行時，經由專業人士評估，善用智能輔具，便能兼顧生活品質與安全，同時減緩照顧者負擔。

緯創醫學這次攜手萬芳醫院進行場域驗證的 BestShape Go 智世代變形電動車，以建構軟硬體對策，透過人性化的科技照護產品輔助長者，降低跌倒、骨折等意外，把關銀髮族的健康安全，該產品也榮獲 2022 年金點設計獎年度最佳設計獎，是一款具備騎乘與助行兩種模式、並可一鍵切換變形的智能電動車。