〈美股早盤〉銀行危機蔓延擔憂加劇 主要指數開低

新一輪的避險情緒在全球市場蔓延，對銀行業健康狀況的擔憂削弱投資人對金融股的興趣，美股主要指數周五（24 日）開低。另外，對金融穩定的擔憂也加劇市場押注，即擔心經濟衰退更進一步之際，主要央行可能要很快停止升息。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 220 點或近 0.7%，那斯達克綜合指數跌近 90 點或近 0.8%，標普 500 指數跌近 0.8%，費城半導體指數跌近 1.5%。

美股開盤前，主要指數期貨回吐稍早漲幅，歐洲股市則是由銀行股領跌，周末前交易員對銀行業穩定性的擔憂令他們憂心忡忡。與此同時，隨避險情緒在市場中蔓延，債券和美元走高。

交易員仍對聯準會（Fed）快速升息期間銀行業累積的問題保持僅替。美國銀行股周四走跌，儘管美國財政部長葉倫告訴國會議員，準備在必要時採取進一步措施保護存款。衡量美國金融權重的指數跌至 2020 年 11 月以來新低。

在避險買盤推動下，美國公債價格上漲，對政策敏感的兩年期公債殖利率跌逾 20 個基點，而德國和英國 10 年期公債殖利率下跌逾 15 個基點。

美元在前六個交易日走軟後走高，此外受美元走強影響，原油價出現逾一周以來最大跌幅。金價小幅走高，比特幣價格下跌。

美銀策略師表示，由於對經濟放緩的擔憂加劇，投資人正以疫情爆發以來最大規模速度撤資，預估股票和信貸市場在未來幾個月將出現暴跌。

該行分析師援引 EPFR Global 數據指出，截至周三為止的一周，全球現金基金流入近 1,430 億美元，為 2020 年 3 月以來最大，過去四周累積流入逾 3,000 億美元。

其他消息方面，美股盤前交易中，由於做空機構興登堡研究公司（Hindenburg Research）發布一份關於線上支付公司 Block(SQ-US) 的報告，該股下跌近 2%，前一交易日收盤跌近 15%。對此份報告，Block 回應內容不實，有誤導性，將採取法律行動。

截至台北時間周五（24 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤下跌 0.89%，至每股 269.48 美元

輝達昨收漲 2.73% 報每股 271.91 美元，總市值超過巴菲特旗下波克夏海瑟威，成為按市值統計的全球第五大公司。美銀分析師 Vivek Arya 指出，基於金片巨擘輝達在人工智慧和大型語言模型領域日益領先的因素，該公司股價未來將大幅上漲。該行將輝達股票目標價上調至每股 310 美元。

德意志銀行 (DB-US) 早盤股價下跌 4.61%，至每股 9.21 美元

在周四 (23 日) 晚間其信用違約掉期 (CDS) 飆升後，德意志銀行股價周五 (24 日) 早盤大跌超過 13%，對歐洲銀行穩定性的擔憂再起。這家德國銀行的股價連續第 3 天下跌，本月至今跌逾五分之一。周四晚上該行的 CDS 從前一天的 142 個基點躍升至 173 個基點。CDS 是一種為公司債券持有人提供違約保險的期貨。

理想汽車 (NIO-US) 早盤下跌 1.28%，至每股 9.15 美元

根據媒體報導指出，理想汽車累積交付逾 30 萬輛車。自 2019 年 12 月正式開始交付以來，該公司用 39 個月創下中國造車新勢力最快交付 30 萬輛車的紀錄。目前理想汽車在售的幾款車型，在人民幣 30 至 50 萬價格區間內獲得近 20% 的市場占有率，成為中國家庭首選的豪華 SUV 品牌。

今日關鍵經濟數據：

美國 2 月耐久財訂單月增率初值報 - 1%，預期 0.6%，前值 - 5%

美國 3 月 Markit 製造業 PMI 初值預期 47，前值 47.3

美國 3 月 Markit 服務業 PMI 初值預期 50.5，前值 50.6

美國 3 月 Markit 綜合 PMI 前值 50.1

華爾街分析：

瑞銀財富管理投資長 Mark Haefele 表示，市場信心仍然脆弱，波動可能會維持在高位，決策者可能必須採取進一步措施，以確保對全球金融體系的信心穩固。金融狀況也可能收緊，這增加美國經濟硬著陸的風險，即使央行放慢升息。