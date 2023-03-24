傳高樂氏擬分拆其虧損連連的維他命部門

知情人士透露，漂白劑製造商高樂氏 (Clorox Co)(CLX-US) 一直在尋求分拆剝離其維生素、礦物質和補充劑 (VMS) 業務。之前該公司擴大該部門規模，卻導致重大虧損。

VMS 業務僅占 Clorox 總淨銷售額的 3%，但卻在 2021 年迫使其減記 2.67 億美元，相當於其最近年度淨收益的 57%，因為其維生素和補充劑的市占率輸給了知名品牌 .

消息人士指出，Clorox 已與投資銀行高盛集團合作數月，為 VMS 尋找買家，但迄今為止未能吸引到它認為有吸引力的報價。

Clorox 的 VMS 部門下品牌包括 RenewLife、Natural Vitality、NeoCell 和 Rainbow Light。Clorox 於 2016 年以 2.9 億美元收購 RenewLife 進入 VMS 領域，並於 2018 年以 7 億美元收購 Nutranext 擴大業務。

它已註銷為資產支付金額的 27%。分拆 VMS 將使 Clorox 能夠止血，因為它正在努力應對新冠疫情消退後對其清潔產品和消毒劑的需求放緩。

過去兩年中一系列產品的多輪漲價，讓 Clorox 第 2 財季淨銷售額同比成長 1%。