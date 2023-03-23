通膨仍太燙！英國央行預計跟進Fed腳步 再升息一碼

在美國聯準會 (Fed) 周三將基準利率上調 25 個基點後，英國央行 (BOE) 預計周四也會跟進升息同樣幅度。

Fed 升息適逢近幾周銀行業健康狀況令人擔憂，震撼全球金融市場之際。雖然金融穩定性受到威脅，應可增加拉低通膨的力道，但英國物價上升年率仍為兩位數，這促使 BOE 需要進一步收緊政策。

Hargreaves Lansdown HL 貨幣和市場主管 Susannah Streeter 表示，儘管銀行業動盪將是首要考慮因素，但最新情景和對勞動力緊繃的持續擔憂情緒恐令央行傾向升息。

BOE 經上個月升息 50 個基點後，目前維持在 4%，低於美國 Fed，但高於歐洲央行的基準利率。

然而，英國的經濟前景較弱，BOE 預期 GDP 一路下降到今年底至明年第一季，這引起外界猜測 BOE 可能是首波終止積極緊收政策的大型央行之一。

Fed 周三升息後 F 聲明「一些額外的政策緊縮或許是合適的」，以利通膨率回到 2%，措辭已不同先前的「需要持續升息」。主席鮑爾稱銀行業「穩健而有彈性」。

BOE 在 2 月 2 日更新預期，估計通膨年率到年底前下降至約莫 4% 的水準，這仍遠高於銀行 2% 的目標。英國 2 月通膨率意外高於預期的 10.4%，雖然這可能僅是單月的意外，但也迫使 BOE 持續升息。

商業銀行之間的動盪令前景更加灰暗。美國矽谷銀行的倒閉和瑞士的瑞信陷入困境引起市場恐慌，中央銀行和監管機構已介入防止蔓延，但對新金融危機的恐懼也將令經濟和通膨承壓。