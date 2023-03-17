〈房產〉淡海新市鎮房產賣壓不小 但五年價強漲近四成

淡海新市鎮在淡海輕軌通車後，隨著基礎建設日益完善，相比雙北其他區親民的房價，成為小資族愛購區，去年交易量達 2600 多棟，占全淡水區的四成五。中信房屋研展室彙整實價登錄資料，發現 2019 年至 2023 年至今，淡海新市鎮大樓的成交單價自 21.6 萬元漲至 29.9 萬元，漲幅達 38%。

中信房屋研展室副理謝欣亞表示，淡海新市鎮一般分四個生活圈，海洋科大、美麗新影城、濱海路南側、行政中心。目前價格最高的區域是行政中心生活圈，今年初的成交價均價已到每坪 33 萬元，這區是都市機能發展最完善的區域，包含政府機關、雙語新市國小都在這，房屋去化速度較快，今年的預售屋社區都在 60-130 戶之間，如今年第四季要完工的群祥泰，社區規劃為 93 戶。

而在淡海新市鎮四區裡漲幅最大的是海洋科大生活圈，從每坪 18.8 萬元飆升至 27.1 萬元，漲幅達 44.1%，成為淡海新市鎮裡五年漲幅最大的區域，謝欣亞說該區在輕軌末端，離紅樹林站搭輕軌需 30 分鐘，機能尚在發展中，還有許多未蓋的建地，新推案有 1912 戶的名軒海樂地，目前銷售約 2 成，還有已完工 3 年以上，還在銷售的宏盛水悅跟海上皇宮，兩案共 1328 戶。

同屬賣壓大的區域，還有美麗新影城生活圈，謝欣亞表示，新市南路二路到濱海路二段中間的住宅較密集， 但離美麗新影城較遠，新推案的戶數都少，如 98 戶的新潤心苑、133 戶的富麗欣，開價穩踩 3 字頭，影城旁邊主要是海洋都心系列，海洋都心 2 跟海洋都心 3 共計 3585 戶，都是以成屋銷售，開價都還在 2 字頭。

由於營造的成本提高，謝欣亞指出，導致新案價格上漲，加上輕軌通車等利多，帶動新古屋的價格上揚，但相比雙北而言還是競爭力十足，備受小資族青睞，後續淡江大橋將在 2025 年完工，連結淡金路、中正東路與北投大度路的淡北道路工程，預計於 2028 年完工，將補強淡水對外的交通網，發展值得關注。