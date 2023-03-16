〈房產〉北台灣房市329檔期推案估逾4100億元創新高 年增逾94%

根市調機構統計，2023 年北台灣房市 329 檔推案預估量 4182.37 億元，創新高，年增逾 94%，其中，住宅推案量約 2229 億元，占新推案量的 53.3%，年增 6.27%；其餘案量則來自商、廠辦案，指標案包括「京華廣場」、「國家企業廣場」等。

2023 年北台灣房市 329 檔推案中，以台北市推案量最大，預估檔期推案量將超過 2603.67 億元。

住展企研室經理成采錡表示，今年北台灣 329 檔推案量大增，原因為北市迎來大規模商辦案及延推住宅案進場，且在土地整合成本、營建人力成本高昂下，無論商辦還是住宅產品，都有部分新案開出高價。不過觀察目前北台灣市況，若區段內建案選擇多，高價新案易淪為襯托線上舊案的產品人，主要功能是拉抬區域房市賞屋來人量，為其他建案創造銷售條件。

不過，在今年房市 329 檔推案量已創新高同時，已有不少態度相對保守的業者，已將新案延後至 4、5 月份進場，推估是想先觀察 329 檔期新案銷況，並等待《平均地權條例》子法公布，進一步因應規範及市場反應調整推案策略，使今年的房市 520 檔期將有不少看點。

統計顯示，北台灣各縣市中，今年以台北市推案量最大，預估檔期推案量將超過 2603.67 億元。除北台灣今年 329 檔推案量最高的松山外，大安、中山等區的新推案也不少，推案量均超過百億元，其中大安因迎來多宗指標重建案公開，全區推案量突破 250 億元。

新北市則約有 806.3 億元案量將陸續進場，一級戰區三重推案量更衝至 350 億元以上，若新案如期公開，接下來整個三重將有近 40 個建案同時進入銷售階段，市場競爭趨激烈。調查顯示，年後三重市況明顯回溫，建案銷況則與產品總價帶高度相關，目前以總價 1800 萬元以內的產品，市場接受度較高。

桃園市主戰場仍在重劃區，指標案出現在青埔特區、小檜溪重劃區及龜山 A7 重劃區，全區總推案量預估仍可達 444.7 億元，稍高於去年同期。

今年新竹地區推案遍地開花，推案量預估約 311.7 億元，除熱區竹市東區、竹縣竹北接連有指標新案進場，竹縣湖口、新豐、新埔也有較大規模的新案將公開銷售。