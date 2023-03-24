〈美股盤後〉葉倫改口安撫市場 四大指數齊揚 Block挫近15%

聯準會釋出升息可能接近尾聲的訊號後，美股週四 (23 日) 明顯走強，嘗試收復前一日的部分跌幅，但隨著美債殖利率曲線惡化，標普指數盤中突破 4,000 點上方的當日高點後，漲勢一度消散，銀行股跌勢猛烈。

所幸尾盤時段，美國財政部長葉倫改口安撫市場，科技股吸引逢低買盤，所有主要股指全數收高，儘管仍遠低於日內高點。

道瓊指數收漲超過 75 點，標準普爾 500 指數升 0.3%，那斯達克綜合指數走高逾 1%，費城半導體指數勁揚近 2.7%。

政經消息，葉倫稱未研究擴大聯邦存款保險後促使美股週三翻空急瀉，她週四緊急修改關鍵證詞，企圖提振市場信心。

她於週四增添的證詞寫道：「財政部已採取的強有力行動確保了美國人民存款安全，當然，如有必要，我們準備採取進一步的行動。」

投資人仍在消化聯準會最近升息、主席鮑爾的評論和其他央行的升息。簡而言之，英國央行週四宣布升息 1 碼，並暗示未來將進一步升息，而瑞士、挪威、香港和菲律賓的央行也相繼上調利率。瑞士央行還表示，瑞銀收購瑞信後，瑞信危機已經結束。

TikTok CEO 周受資在美國國會出席作證，回應來自美方議員國家安全等方面的問題。

周受資承認，TikTok 母公司字節跳動的中國員工仍有權訪問 TikTok 的部分美國數據，但是「德州計畫」(Project Texas) 一旦完成，排除中國政府盜取或濫用數據的風險，情況就不會是這樣。

美股週四 (23 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊幾乎全數收黑，能源、公用事業和金融板塊領跌，僅通訊服務 (+1.83%) 和資訊科技 (+1.65%) 強勢收高。 (圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收紅。亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.010%；Meta (META-US) 上漲 2.24%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.70%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.16%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.97%。

道瓊成分股漲跌互見。英特爾 (INTC-US) 上漲 3.2%；安進 (AMGN-US) 上漲 1.42%；Nike (NKE-US) 上漲 1.23%；旅行家 (TRV-US) 下跌 1.66%；聯合健康 (UNH-US) 下跌 1.18%。

費半成分股全數收高。NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.73%；AMD (AMD-US) 上漲 2.77%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 3.30%；德儀 (TXN-US) 上漲 2.25%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.79%；美光 (MU-US) 大漲 5.45%。

台股 ADR 齊揚向上。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.13%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 2.24%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.38%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.82%。

企業新聞

儘管葉倫稱將在必要時採取進一步措施、保護存款後，銀行股仍收黑，第一共和銀行 (FRC-US) 下殺 6% 至每股 12.53 美元。

TikTok 面臨存亡之秋， 可能在美國全面禁用，社群媒體股票也成為焦點，對手 Snap (SNAP-US) 收紅逾 3%，Meta (META-US) 上漲超過 2%。Netflix (NFLX-US) 飆升超過 9%，自去年 10 月以來首次領漲標普指數。

Block (SQ-US) 暴跌 14.82% 至每股 61.88 美元。知名做空機構興登堡「空襲」推特創辦人 Jack Dorsey 旗下數位支付服務商 Block，興登堡警告 Block 旗艦產品 Cash App 促進犯罪並缺乏強大的合規控制。Dorsey 回應，興登堡說法不準確而且具有誤導性。

蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.70% 至每股 158.93 美元。外傳蘋果計劃每年斥資 10 億美元製作院線電影，以提升公司在好萊塢知名度，並吸引消費者訂閱蘋果串流媒體服務。

加密貨幣交易平台 Coinbase (COIN-US) 崩跌 14.05% 至每股 66.30 美元。Coinbase 週三披露收到來美國證券交易委員會的威爾斯通知 (Wells Notice)，指控 Coinbase 在經營加密貨幣交易所和提供質押服務方面，違反了證券法。

科技諮詢服務公司埃森哲 Accenture (ACN-US) 急升 7.26% 至每股 271.66 美元。埃森哲下調全年財測、裁員約 2.5%，即 1.9 萬人，凸顯不斷惡化的全球經濟前景正在削弱企業在科技服務方面的支出。

經濟數據

美國上週初領失業金人數報 19.1 萬人，預期 19.7 萬人，前值 19.2 萬人

美國上週續領失業金人數報 169.4 萬人，預期 168.4 萬人，前值 168 萬人

美國 2 月新屋銷售年化總數報 64 萬戶，預期 65 萬戶，前值 63.3 萬戶

美國 2 月新屋銷售年化月率報 1.1%，預期 - 3%，前值 1.8%

華爾街分析

美上週初領失業金數據意外連兩週下降，顯示就業市場仍然緊俏。投行 Jefferies 點評：「勞動力供應沒有以任何有意義的方式提升，而且沒有證據表明這種情況會很快改變。」

聯準會週三宣布升息 1 碼，終點利率預估為 5.1%，聯準會主席鮑爾指出，考量到銀行危機和金融市場影響，多位聯準會官員做出減少今年升息次數的預測。

牛津經濟研究院經濟學家 Ryan Sweet 認為：「鮑爾堅持仍有機會在不使經濟陷入衰退的情況下實現軟著陸，然而，由於銀行系統的壓力，這個可能性變得更小。」

Plante Moran Financial Advisors 投資長 Jim Baird 說：「金融市場穩定與通膨之間的拉扯，將使聯準會的挑戰進一步複雜化，增加政策失誤的風險，並為未來可能出現的衰退打開大門。」

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