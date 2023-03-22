美國商務部晶片法案新規定、葉倫聲明「準備提供更多支持給銀行體系」！

一、美股期指盤前表現 (台北時間下午 4 點 33 分)

■ 道瓊指數：下跌 -71 點，跌幅 -0.22% 至 32703。

■ 那斯達克 100 指數：下跌 -47 點，跌幅 -0.37% 至 12820.25。

■ 標普 500 指數：下跌 -9.75 點，跌幅 -0.24% 至 4026.00。

【今日總經數據】美國 EIA 原油庫存變化、FOMC 利率決策會議。(延伸閱讀：掌握升息循環、一文讀懂美國公債＆短、中、長期美債比較！)

二、美股盤前關注重點

1. 美國商務部 晶片法案新規定：昨美國商務部針對晶片法案提出新的規定，以防止 520 億美元的晶片補貼被企業用於投資中國、俄羅斯、伊朗和北韓等敵對國家，3 大晶片補貼的資金護欄如下：

(1) 法令禁止晶片補貼資金用於其他國家

(2) 接受晶片補貼的企業，10 年內嚴格禁止投資或升級晶片製造設備於上述國家，重大投資限額為 10 萬美金，擴張產能上限為 5%。

(3) 不得與上述國家從事會引發國家安全疑慮的研究或技術許可工作。

2. 葉倫「美國準備提供更多支持給美國銀行體系」：葉倫昨日在美東時間上午 10 點參加美國銀行家協會 (ABA) 發表言論，表示美國當局隨時準備在必要時刻為中小銀行提供進一步的支持，防止規模較小的機構遭到存款擠兌並衍生出額外的風險。

其採取的措施不單單針對特定銀行或銀行類別，而是更全面的保護美國銀行體系是比要的，另外，近期美國監管機構也提供存戶 250,000 美元的限額，支持破產的 SVB 矽谷銀行和 Signature Bank。

3. 遊戲驛站 Q4 業績超預期，盤前大漲近 4 成：遊戲驛站 (GME.US) 近期公布 Q4 季報，第四季度淨銷售額達 23.3 億美元，同比下滑 1.2%，但優於市場預期的 21.8 億美元。淨利潤達 4820 萬美元，為近兩年來首度營利，前年同期為虧損 1.475 億美元，第四季度 EPS 為 16 美分，前年同期虧損 49 美分。

遊戲驛站首席執行官表示，目前遊戲驛站的業務較 2021 年時健康的多，有辦法實現全年營利，但公司目前未給出 2023 年的指引。在財報公布後，遊戲驛站昨日夜盤股價飆漲，目前盤前大漲 38.24% (台灣時間 3/22 41)27 p.m.) (推薦閱讀：每日更新美股盤前快訊)

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