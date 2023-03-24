葉倫修改國會證詞 準備採取更多行動 確保銀行存款安全

美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 週四 (23 日) 表示，如有必要，未來可能會再次部署支持矽谷銀行和 Signature Bank 客戶的聯邦緊急行動，確保銀行存款安全，企圖穩定市場情緒。

美國接連倒閉三家銀行 (Silvergate Bank、Silicon Valley Bank、Signature Bank) 導致全球銀行業危機四伏，葉倫週三發布國會證詞中透露，財政部並未研究擴大聯邦存款保險，促使美股週三翻空急瀉，道瓊暴跌逾 500 點。

葉倫週三的證詞寫道：「正如我上週所說，美國銀行體系是健全的。聯邦政府最近的行動表明我們決心採取必要措施確保儲戶的存款安全。」

不過，她週四改寫上述內容為，「正如我所說，我們已使用重要的工具、迅速採取行動以防止事態蔓延，這些是可以再次使用的工具。我們採取的有力措施確保美國人民的存款是安全的。當然，如果有必要，我們會準備採取額外的行動。」

葉倫週四修改過的關鍵證詞，在一定程度提振市場信心，暗示財政部仍有可能在未來採取緊急行動，以防止更廣泛的蔓延，並保持大規模的金融穩定。

受此利多消息推動下，標普和道瓊週四尾盤聞訊翻紅，驚險收漲 0.2% 以上，那斯達克指數收盤漲幅超過 1%。不過，銀行股仍淪陷收黑，第一共和銀行 (FRC-US) 下殺 6% 至每股 12.53 美元。

目前市場對區域銀行的擔憂日益加劇，南加大、西北大學、哥大和國家經濟研究局 (NBER) 近期研究顯示，美國有近 190 家銀行潛藏擠兌風險。

事實上，在緊急危機以外，美國政府行政部門對美國銀行存款保險幾乎沒有控制權，因為限制是由國會設定的，目前美國聯邦存款保險公司 (FDIC) 存款保險金額上限是 25 萬美元，始於 2010 年金融改革。2020 年為因應新冠疫情，國會一度取消 25 萬美元的上限。

到目前為止，只有少數民主黨員建議國會考慮在矽谷銀行倒閉後，提高存款保障上限，眾議院具影響力的共和黨議員則持反對立場，調升上限的法案恐怕難以在共和黨控制的眾院過關。