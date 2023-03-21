美財長葉倫：若有必要 政府將提供更多存款擔保

美國財政部長葉倫周二 (21 日) 表示，如果銀行業危機惡化，美國政府準備提供進一步的存款擔保。

在向美國銀行家協會 (ABA) 發表演講的書面致辭中，這位前 Fed 主席表示，當局認為已採取適當行動來遏制銀行業的流動性問題；但如果需要，它們將採取更多行動。

她說，「我們採取的措施並不側重於幫助特定銀行或銀行類別。我們的干預對於保護更全面的美國銀行體系是必要的。」「如果規模較小的機構遭受存款擠兌並帶來蔓延風險，則可能需要採取類似行動。」

自 3 月以來幾家銀行先後倒閉，其中最著名的是矽谷銀行和 Signature Bank。客戶擔心銀行持有長期債券風險導致的流動性問題，可能導致同類銀行無法滿足存款要求。

作為回應，財政部、Fed 和 FDIC 發起一項雙管齊下的舉措，讓銀行能夠滿足其短期借貸需求。一項稱為銀行定期融資計畫，以全額面值的安全證券提供一年期貸款，而另一項則擴大了 Fed 的貼現窗口。

葉倫說，「局勢正在穩定。美國銀行體系依然穩健。」「Fed 的便利和貼現窗口貸款正在按預期為銀行系統提供流動性。地區性銀行的存款流出總量已經穩定下來。」

追踪中型銀行股票的 SPDR 區域銀行 ETF 在周二盤前交易上漲 3.3%。該基金過去一個月下跌了 31%。