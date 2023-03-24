路透：沃爾瑪大砍美國五間電商物流中心數百名員工

路透周四（23 日）報導，沃爾瑪發言人宣布，該公司在美國的五家負責電商訂單的中心將裁員數百名人，被裁員工被要求在 90 天內在公司的其他門店找到工作，而這 90 天是帶薪的。

報導指出，紐澤西州的 Pedricktown 大約裁掉 200 名員工，而由於減少或取消晚上和周末的輪班，德州的 Fort Worth、加州的 Chino、佛州的 Davenport 和賓州的 Bethlehem 也有數百名員工遭裁撤。沃爾瑪的裁員可能是美國經濟進一步動盪的先兆，許多經濟學家預估美國經濟今年可能步入衰退，該公司因其規模而成為零售業領頭羊。

沃爾瑪在聲明中表示：「我們最近調整員工水準，以更好的替客戶未來的需求做好準備」。至於被裁撤的員工，該公司表示將輔導他們在其他地點就業。

沃爾瑪發言人表示，受影響的員工將獲得 90 天的薪資，以便在其他地方找到新工作，沃爾瑪在包括伊利諾州的 Joliet 和德州的 Lancaster 開設新的高科技電商配送中心。

沃爾瑪在過去幾年內一直在自動化方面大舉投資，與 Knapp 等自動化公司合作，幫助其將員工處理電子商務訂單的步驟從 12 步減少到 5 步，其中紐澤西州的 Pedricktown 已搶先實施新的自動化技術。

該名發言人表示，上述五個物流中心遭資遣的員工將有資格在沃爾瑪的 5,000 家美國門市就業，不過拒絕稱呼此次為大規模裁員，強調倉庫仍正常運作。發言人補充說，公司沒有對其他地點發出警告通知，因爲還不確定最終將被解僱和重新聘用的員工總數。

截稿前，沃爾瑪 (WMT-US) 盤中股價上漲 0.17%，每股暫報 139.76 美元。