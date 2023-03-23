可能遭美國SEC提告 Coinbase盤前重挫

Coinbase Global (COIN-US) 周三 (22 日) 在監管文件中表示，它收到美國證券交易委員會 (SEC) 的 Wells 通知，確認 SEC 工作人員已做出「初步決定」，建議對這家美國最大加密貨幣交易所採取執法行動，因為其違反了 聯邦證券法。

Coinbase 股票在周四 (23 日) 盤前交易中下跌 12%；該股周三下跌 12%，今年以來上漲逾倍，但自 2021 年 4 月 14 日 IPO 以來仍下跌超過 75%。

Coinbase 在其提交的文件中表示，它「相信」與平台上表列的特定加密資產相關的任何行動，都將包括交易所現貨市場、質押服務、Prime 和錢包服務等方面。它補充說，SEC 會可能提起民事訴訟，「可能會尋求禁令救濟、沒收和民事處罰」。

所謂的 Wells 通知是通告公司或個人已完成監管機構發現違法行為的調查。此類通知的受文者必須在 30 天內以法律摘要作出回應。

Coinbase 在其備案文件中發表了一篇貼文，指稱該公司已準備好抗爭，「我們對資產和服務的合法性充滿信心，如果需要，我們歡迎透過法律程序來提供我們一直倡導的清晰度，並證明 SEC 在其關於數位資產參與方面根本不公平或不合理。」

在 Coinbase 提交文件之前，SEC 採取了一系列執法行動，並在最近幾周向加密公司發送數份 Wells 通知。部分案件與加密貨幣交易所 FTX 崩潰有關。

自 1 月初以來，SEC 已對加密貨幣公司和個人採取了 11 項執法行動，其中包括周三稍早時針對加密貨幣企業家孫宇晨的一項執法行動。

SEC 就第二大加密貨幣交易所 Kraken 通過其加密貨幣質押計劃提供未註冊證券的銷售達成和解。

SEC 主席 Gary Gensler 呼籲加密貨幣交易所在該機構註冊，但 Coinbase 政策長 Faryar Shirzad 上周表示，「根本沒有辦法」這樣做。