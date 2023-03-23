輝達市值有望超越波克夏 躍美國第五大企業

輝達市值有望超越波克夏海瑟威 成美國第五大企業(圖片：AFP)
輝達市值有望超越波克夏海瑟威 成美國第五大企業(圖片：AFP)

近期受惠於人工智慧 (AI) 熱潮，美國晶片大廠輝達 (NVDA-US) 的市值，有望超越「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威 (BRK.B-US)，躍升為美國市值第 5 大上市企業。

輝達股價 22 日收漲 1.03% 至 264.68 美元，今年迄今股價已經上漲近 85%，市值增來到約 6,537.6 億美元。相較下，波克夏海瑟威 B 股股價 22 日跌 1.36% 收在 299.73 美元，今年迄今下跌約 3%，目前市值為 6,580.54 億美元。

隨著輝達近期股票走勢強勁，與波克夏海瑟之間的差距將會縮小，甚至有望超越波克夏海瑟威，成為美國市值第 5 高的上市企業。

在 5 個月前，輝達超越波克夏海瑟的說法可能會顯得很荒謬，因為當時市場普遍對晶片業和估值的擔憂，衝擊了輝達股價。數據顯示，輝達股價從去年初到 10 月 14 日的低點下跌了 62%，當時市值僅有約 2796 億美元。相較之下，波克夏海瑟當時的市值約為 5885 億美元。

Evercore ISI 分析師 C.J. Muse 表示，我們如今正處於 AI 巨大變現事件的轉捩點，特別是大型語言模型 (LLM) 將推動輝達產品顯著的訓練和推理需求。此外，OpenAI 所發表的 ChatGPT 似乎引發了超大規模的聊天機器人大戰，而輝達就是主要受益者。

美國銀行策略師也指出，輝達於加速晶片、系統、軟體、開發商各領域中，都具備獨特地位，有望在全球雲端和企業客戶的 AI 軍備競賽中居冠。美銀將輝達的目標價從 215 美元上調至 255 美元。

瑞銀 (UBS) 分析師 Timothy Arcuri 則是表示，受惠於生成式人工智慧 (generative AI) 的長期前景看好，重申輝達的評級為「買進」，並將目標價調升至 270 美元。

Susquehanna Financial 分析師 Christopher Rolland 也對輝達給予正面評級，將目標價從 185 美元上調至 265 美元。

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