投資人考量銀行股前景及Fed利率政策 10年期美債殖利率走跌

投資人評估股市前景並考慮 Fed 下一步政策舉措，美國國債殖利率周五 (17 日) 漲跌互見。

美東時間上午 6 點 29 分，10 年期美國國債殖利率下跌 4.6 個基點報 3.537%。2 年期美國國債殖利率持平在 4.13%。

殖利率和價格走勢相反。1 個基點相當於 0.01 個百分點。

投資人消化了最新的股市進展，尤其是在矽谷銀行倒閉後經歷動盪一周的銀行股。對銀行系統蔓延的擔憂提升，讓美國地區銀行股承壓。

主要金融機構周四 (16 日) 表示，將以 300 億美元支持受本周市場波動影響較大的 First Republic，以表明它們對銀行體系的信心。

在瑞士信貸的最大股東表示不再提供財務支持後，主要國際銀行也經歷了動盪的一周。這促使瑞士央行介入，瑞士信貸將向其借入高達 500 億瑞士法郎，相當於 540 億美元。

許多投資人本周都在政府債券等史上更安全的資產中尋求安全港，導致殖利率有時暴跌。這些事態發展也改變了對 Fed 將於 3 月 21 日至 22 日舉行的會議上做出下次利率決定的預期。

現在普遍預期升息 25 個基點而不是 50 個基點。許多經濟學家認為，Fed 的目標是在繼續對抗通膨和加強金融體系穩定之間取得平衡。

數據方面，3 月密西根大學消費者信心指數初值將於周五發布。它追踪人們如何看待個人財務狀況，以及對經濟的預期。