盤中速報 - 創意(3443)急拉2.16%報1180.0元，成交1,122張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.16%，23日09:09報1180.0元，成交1,122張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲4.04%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲4.01%。台灣加權指數上漲2.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+358 張
- 外資買賣超：-107 張
- 投信買賣超：+149 張
- 自營商買賣超：+316 張
- 融資增減：-50 張
- 融券增減：+270 張
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+14.55%
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原投組報酬率
+5.68%
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投組標的成分
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2482
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