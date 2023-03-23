盤中速報 - 中裕(4147)急拉2.85%報86.3元，成交4,173張

中裕(4147-TW)近5分K漲速2.85%，23日09:09報86.3元，成交4,173張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

中裕(4147-TW)近5日股價上漲9.2%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲0.78%。櫃買指數上漲3.05%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-498 張
  • 外資買賣超：-761 張
  • 投信買賣超：+163 張
  • 自營商買賣超：+100 張
  • 融資增減：+1,111 張
  • 融券增減：+39 張

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