盤中速報 - 中裕(4147)急拉2.85%報86.3元，成交4,173張

中裕(4147-TW)近5分K漲速2.85%，23日09:09報86.3元，成交4,173張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中裕(4147-TW)近5日股價上漲9.2%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲0.78%。櫃買指數上漲3.05%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-498 張
- 外資買賣超：-761 張
- 投信買賣超：+163 張
- 自營商買賣超：+100 張
- 融資增減：+1,111 張
- 融券增減：+39 張
最新相關新聞
中裕(4147-TW)近5分K漲速2.85%，23日09:09報86.3元，成交4,173張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
中裕(4147-TW)近5日股價上漲9.2%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲0.78%。櫃買指數上漲3.05%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+33.21%
$13,321
原投組報酬率
+23.62%
$12,362
投組標的成分
40%
2482
20%
3479
20%
3035
10%
8478
10%