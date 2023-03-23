盤中速報 - 尼得科超眾(6230)急拉2.06%報149.0元，成交297張

尼得科超眾(6230-TW)近5分K漲速2.06%，23日09:09報149.0元，成交297張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
尼得科超眾(6230-TW)近5日股價上漲11.72%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲4.9%。台灣加權指數上漲2.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+28 張
- 外資買賣超：+32 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-4 張
- 融資增減：+143 張
- 融券增減：+1 張
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AI優化後報酬率
+17.31%
$11,731
原投組報酬率
+9.09%
$10,909
投組標的成分
40%
2482
20%
3479
20%
3035
10%
8478
10%