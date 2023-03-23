〈美股盤後〉鮑爾滅降息希望、葉倫無意擴大存款保險 道瓊暴跌530點

在美國財政部長葉倫 (Janet Yellen) 的言論令區域銀行股陷入震盪，且聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 澆熄今年降息希望後，美股回吐稍早漲幅，三大指數終場大幅收低，其中，道瓊重挫逾 530 點，標普和那指均跌逾 1.6%。

聯準會周三 (22 日) 如預期升息 1 碼並維持年底利率預測不變，美股起初走高，道瓊指數一度漲逾 200 點，但在鮑爾發表會後言論後，市場回吐漲幅。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 本次聲明，刪除了「持續升息」(ongoing increases) 的字眼，改為「預期一些額外緊縮」(some additinal policy firming) 是適合的。

鮑爾表示，鑑於銀行業動盪，央行決策官員考慮暫停升息，不過因近期數據顯示通膨壓力仍居高不下，因此升息共識依舊強烈。

互換交易市場顯示，Fed 官員們在 5 月會議上再升息 1 碼的可能性略高於二分之一，雖然市場預估聯邦資金利率將在 12 月降至 4.18% 左右，低於此前預期，但鮑爾在記者會上直言，今年降息不在央行的基本情境 (base case) 內。

另一方面，葉倫周三出席參議院聽證會表示，拜登政府專注於穩定銀行體系並改善大眾信心，但無意擴大存款保險範圍，言論一出引發區域銀行股崩跌，並拖累大盤指數。

第一共和銀行 (FRC-US) 收盤重挫近 16%，聯信銀行 (CMA-US) 跌 8.5%，Lincoln National Corporation(LNC-US) 也跌近 8%。

道瓊終場收低 530 點或 1.63%，至 32,030.11 點，標普也跌近 1.7%，KBW 銀行指數的 22 檔成分股全數回落。2 年期美債殖利率暴跌至 3.9% 左右，美元指數則連續五日下跌，創 2021 年 4 月以來最長連跌紀錄。

周三 (22 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數 11 大板塊全面下挫，由房地產和金融股領跌 (圖：Finviz)

焦點個股

科技五大天王全面下跌。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.91%；Meta Platforms(META-US)跌 1.16%；Alphabet(GOOGL-US)跌 1.48%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 1.90%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.54%。

道瓊成分股集體收黑。Nike(NKE-US)跌 4.86%；波音 (BA-US) 跌 4.17%；3M(MMM-US)跌 2.64%；摩根大通 (JPM-US) 跌 2.58%；開拓重工 (CAT-US) 跌 2.21%；雪佛龍 (CVX-US) 跌 2.03%；IBM(IBM-US)跌 1.99%。

費半成分股僅三檔收紅。Wolfspeed(WOLF-US)跌 4.09%；邁威爾 (MRVL-US) 跌 2.36%；高通 (QCOM-US) 跌 1.48%；應材 (AMAT-US) 跌 1.28%；德儀 (TXN-US) 跌 1.17%；英特爾 (INTC-US) 跌 1.16%；美光 (MU-US) 跌 0.78%；輝達 (NVDA-US) 漲 1.03%；超微 (AMD-US) 漲 1.72%。

台股 ADR 以聯電獨黑。台積電 ADR(TSM-US) 漲 0.13%；日月光 ADR(ASX-US) 漲 0.93%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 0.57%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.83%。

企業新聞

GameStop(GME-US) 周三收盤暴漲逾 35%。該公司公布周三公布兩年來首次獲利，相較去年同期，庫存水平和成本均有所下滑，凸顯其在成本和人力精簡策略方面的成果。

Carvana(CVNA-US) 收盤漲 6.3%。儘管銷售和營收前景不佳，這家陷入困境的二手車零售商預估，本季虧損有望較去年同期明顯改善，同時公布 90 億美元債務重組計畫。

Nike(NKE-US) 收盤下跌 4.86%。這家運動用品大廠日前公布上季營收和獲利輕鬆優於預期，且上修全年營收展望，但也警告，持續以降價促銷來消化庫存，將使利潤面臨壓力。

嘉信理財 (SCHW-US) 收盤挫 5.4%。巴克萊銀行 (Barclays) 認為，矽谷銀行 (SVB) 倒閉後產生的連鎖效應，使嘉信理財的短期獲利能力堪憂，因此將其目標價自每股 79 美元調降至 61 美元。

Luminar Technologies(LAZR-US)收盤重摔 14.55%。高盛 (Goldman Sachs) 以估值過高為由，將這家光達新創的股票評等自「中立」(neutral)下調至「賣出」(sell)，目標價為 5 美元，較周三收盤價下跌 24%。

經濟數據

無

華爾街分析

Oanda 資深市場分析師 Edward Moya 稱：「鮑爾在記者會一開始就指出銀行體系穩健，但葉倫卻潑了冷水，她對存款保險的言論令投資人感到不安，銀行業的動盪不會太快結束。」

Jefferies 經濟學家 Thomas Simons 表示：「Fed 今天的行動和我們長期以來的觀點一致，即央行升息至 5.125% 後將暫停一段時間。除非銀行業傳染風險增加，我們預期 Fed 會在 5 月面臨非常類似的政策決定，他們將再次被迫升息。」

ING 國際經濟學家 James Knightley 說：「Fed 似乎相信經濟不會因爲近期銀行業所處的困境而遭受嚴重破壞。我們比較悲觀，我們擔心的是，這是 40 年來最激進的貨幣緊縮周期，當政策更猛烈且更快地進入限制性區間，你對結果的掌控自然會減少。」

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