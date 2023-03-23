美股重點新聞摘要2023年03月23日

今日操盤前瞻

菲律賓、台灣、瑞士、挪威、英國等央行公布利率決議

美國上周失業金數據

美國 2 月營建許可修訂值、新屋銷售

一文掌握 Fed 重點決策：通膨仍高 今年不降息 銀行危機和 QT 看法

聯準會 (Fed) 週三 (22 日) 宣布調升 1 碼，將基準利率走廊升到 4.75% 至 5% 區間，為 2007 年以來最高水平，聯準會主席鮑爾在記者會上提及通膨依舊高漲，澆熄市場對今年降息的預期，並對近期銀行危機和量化緊縮 (QT) 政策提出見解。閱讀全文...

Fed 3 月、2 月聲明比一比：刪除「持續升息」字眼、強調銀行體系健全

美國聯準會 (Fed) 於台灣時間周四 (23 日) 凌晨 2 點公布貨幣政策決議，聯邦基金利率 (FFR) 目標區間調升 1 碼 (25 個基點) 至 4.75-5.00%，並且持續縮減資產負債表。閱讀全文...

葉倫表示不考慮全面擔保存款 布蘭納德會銀行界討論援助計畫

美國財長葉倫周三 (22 日) 向國會議員表示，不考慮全面擔保存款，打破由政府出手解決擠兌危機的希望，區域銀行股大跌。另一方面，剛升任拜登政府首席經濟顧問的布蘭納德 (Lael Brinard)，傳出同日與摩根大通執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 等銀行業高層會晤，討論緩解銀行業風暴。閱讀全文...

電腦周邊需求明顯降溫 羅技全球裁員 300 人

電腦周邊產品需求在後疫情時代降溫，瑞士鍵盤、滑鼠等電腦配件製造大廠羅技 (Logitech) 宣布，將在全球裁員約 300 人，加入科技業精簡人力的行列。閱讀全文...